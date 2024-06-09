標準流浪提升4小將上一隊
標準流浪昨日早上透過球隊Fb專頁，率先公布由超青聯隊中提升4位球員，包括劉彥匡、周以軒、黃曉揚及余立峯，來季升上一隊。
Ｕ18成員周以軒司職前鋒或翼鋒，過去曾為標準流浪在預備組聯賽上陣，去年夏天曾與陳耀祖到日本J3球隊岩手盛岡仙鶴青訓學院訓練兩周。周以軒表示既緊張又期待：「我試過跟超聯隊練波，速度及對抗性完全係兩回事。」同屬Ｕ18的劉彥匡，則勝任兩閘或中場，曾入選「小港腳」的他表示，對一班隊友早前在「賽馬會菁英盃」決賽的演出十分難忘：「我哋班球員踢得好有策略，入波之後堅守到尾，成功捧埋盃！」
余立峯最細未夠14歲
至於司職右閘或右翼的Ｕ16隊長黃曉揚，感謝會方給予機會，並揚言會努力練習、爭取亮相機會：「預期喺超聯隊可以接受高水平訓練，係好寶貴嘅經驗。」本月底才滿14歲的余立峯，今年3月曾代表港隊Ｕ14到日本作賽，這位可出任中場或兩翼的小將興奮表示：「超聯隊無論比賽同訓練強度都好唔同，呢次係好好嘅學習機會，我會珍惜。」
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