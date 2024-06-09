標準流浪提升4小將上一隊

Ｕ18成員周以軒司職前鋒或翼鋒，過去曾為標準流浪在預備組聯賽上陣，去年夏天曾與陳耀祖到日本J3球隊岩手盛岡仙鶴青訓學院訓練兩周。周以軒表示既緊張又期待：「我試過跟超聯隊練波，速度及對抗性完全係兩回事。」同屬Ｕ18的劉彥匡，則勝任兩閘或中場，曾入選「小港腳」的他表示，對一班隊友早前在「賽馬會菁英盃」決賽的演出十分難忘：「我哋班球員踢得好有策略，入波之後堅守到尾，成功捧埋盃！」