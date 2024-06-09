黃澤林ATP泰勒站躋4強

美國德州舉行的ATP挑戰賽泰勒站，剛度過20歲生辰的香港網球一哥黃澤林（Coleman），以盤數2比0擊敗東道主球手昆安，順利打入男單4強，將硬撼日本球手杜達爭入決賽。

被列為賽事2號種子的Coleman，首兩圈已淘汰了兩位美國球手而晉級，本仗面對世界排名252位的對手，Coleman憑強勁發球取得主導權，全場轟出6個「Ace」，而第一發球得分率達86％，結果Coleman先後4次打破對手發球局，以6比2及6比2報捷；如果他來仗能再贏日本的杜達躋身決賽，即可追平今季挑戰賽最佳成績，他對上一次打入ATP挑戰賽決賽是3月的新德里站。

搶分爭入「新生代總決賽」 今次Coleman不但要為個人首個挑戰賽冠軍而戰，同時亦爭取寶貴的世界排名分數，以躋身ATP為當代球壇精英而設的「新生代總決賽」。目前Coleman以115分排名第10，比第8及第9位的球手Vollus Gaubas及Joel Schwaerzler相差7分及5分，有力升上更高排名而入圍。