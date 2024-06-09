反勝仙拿首闖決賽 艾卡華斯爭盃鬥沙華列夫

西班牙小天王艾卡華斯昨日凌晨在法網與準「世一」意大利的仙拿，激戰五盤後反勝，生涯首闖他兒時夢寐以求的泥地大滿貫決賽；他的對手將會是世界排名第4的德國名將沙華列夫，兩人將會在今晚爭逐王座。（Now 639周日晚上8時40分直播）

21歲零33日的艾卡華斯與仙拿苦戰了4小時零9分鐘，以2比6、6比3、3比6、6比4、6比3反勝，他是西班牙網壇史上第12位躋身法網決賽的球手，同時也在網壇史上續破紀錄，成為躋身三項場地（包括硬地、泥地及草地）大滿貫決賽的最年輕球手。

挑戰第三個大滿貫 兩位年輕星將均帶着傷患出戰，艾卡華斯賽後承認「這是生涯中最激烈的比賽之一」，他今仗發揮甚為不穩，特別是頭三盤犯錯甚多。不過落後盤數1比2的艾卡華斯，乘着對手仙拿在第4盤受傷患的影響力追，再加上在多次犯錯調整後已掌握了致勝關鍵。反觀，仙拿中段受到傷患的衝擊，一度需要服止痛藥，更需要醫療人員及按摩師在休息時段入場幫助舒緩，至比賽後段已難抵艾卡華斯的進攻。

擲169萬和解「家事」 而他的對手、世界排名第4的沙華列夫在法網亦表現大勇，首闖決賽並力嚐捧盃滋味，而他在準決賽前已解決「家事」，針對涉及前女友的家暴事件初步已有結論，雙方已達成庭外和解，沙華列夫需支付20萬歐元（約169萬港元）的罰款。

已經先後贏得2022年美網及去年溫網的艾卡華斯，爭取個人第三個大滿貫錦標只是一步之遙。根據艾卡華斯與沙華列夫的對戰往績，後者以5勝4負稍為領先，二人上次在法網相遇是2022年，當時沙華列夫以3比1獲勝，時隔兩年再度碰頭會師決賽，令人相當期待。