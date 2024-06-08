杜俊暉High爆：身處世界之巔！

地標戰攻破伊朗大門 港隊周四於世盃外亞洲區E組主場以2比4不敵世界排名20位的伊朗，當中兩名小將馬希偉（Timmy）及杜俊暉（Anthony），同樣在大港腳「地標戰」取得入球，前者笑言「發夢都冇諗過」，後者更形容猶如「身處世界之巔」。

馬希偉有士哥：發夢都冇諗過 港隊面對伊朗大獲好評，兩名小將馬希偉及杜俊暉初次披上大港腳球衣，更令人留下深刻印象，齊齊取得入球。其中獲正選上陣的Timmy，14分鐘接應陳俊樂的傳中，乖巧楔前撞入，為港隊一度扳平1比1。賽後這名20歲東方翼鋒表示難以置信：「好開心，發夢都冇諗過第一次就踢正選，更何況仲有入波。其實今場仲有好多不足之處，好似體能方面，要繼續去加強。」

至於年僅18歲、效力保頓青年軍的杜俊暉，下半場後備入替Timmy後，第一次觸球便轉化成入球，為港隊追近至2比3，賽後他亦顯得十分興奮：「我呢刻都唔知講咩好，感覺好似身處世界之巔。6個星期前自己仲傷緊，狀態一直起起跌跌，唔知今日踢唔踢到，點知最後有得出場，仲入到港隊生涯嘅第一球。」此外Anthony特別提到自己的付出：「Hard works pay off（努力會有回報），可能冇人見到，但好多時我都獨自加操，之後會按部就班，每一日繼續做好自己。」

盧斯爾：好開心但唔意外 至於暫代主教練盧斯爾在賽後記者會上表示，對馬希偉及杜俊暉取得入球並不意外，並盛讚兩位年輕人前途無可限量：「我哋覺得兩位小將好有質素，先會揀佢哋，操練中亦見到佢哋嘅表現先派兩人上陣，佢哋入到波，我係好開心，好安慰，但唔太意外。」他又表示目前集中精神帶好港隊餘下賽事。港隊剛踢畢伊朗，大軍昨晚隨即飛赴土庫曼，準備最後一場世盃外分組賽，當中門將陳嘉豪及守將周緣德未有隨隊，令港隊只餘21人遠征土庫曼。圖、文：李浚湣