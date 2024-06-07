不敵伊朗馬希偉杜俊暉建功 港隊奮戰交足貨

昨晚假香港大球場上演的「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組賽事，港隊在9,992位入場球迷支持下，兩位「新丁」馬希偉及杜俊暉更各建一功，可惜力戰下仍以2比4不敵射入兩球12碼的伊朗。

由於港隊已肯定無緣進身世界盃外圍賽下一圈，加上有多名原主力未有入選，是役正選陣容作出了大膽的嘗試，包括由首次亮相國際A級賽的鐘樂安，夥拍艾里奧鎮守中路；另外新貴馬希偉亦擔正，與應季「香港足球先生」陳肇鈞在中場發辦。

雖然獲主場近萬球迷激情打氣，開賽首5分鐘更一度壓住客軍連半場也過不了，但港隊戰至11分鐘仍然要先失守。伊朗中場加耶達右邊底線傳中，皮球省中鐘樂安手部，阿曼球證艾哈美直指12碼，達利美操刀入網成1比0。

近萬球迷入場支持氣勢勁 3分鐘後，港隊以一個入球來回應看台上不斷傳出「We are Hong Kong」的打氣聲。陳俊樂前場左路截得皮球後傳中，首度成為大港腳的馬希偉，禁區內懾贏敵衞快腳射入，替港隊追1比1平手。

面對西亞對手，卻由西亞球證執法！港隊在33分鐘再輸一球12碼，達利美殺入禁區與出迎的葉鴻輝有所接觸，球證第一時間直指12碼，達利美自編自導自演搞掂，助伊朗以2比1再度領先。

換邊續戰，伊朗依然歎慢板，選擇不與士氣高昂的港隊硬碰。56分鐘，達利美終於不用靠12碼入波，他與加耶迪一記撞牆後，禁區頂左路扣順起右腳入網，將比數改寫成3比1。

港隊之後以另一新丁杜俊暉入替馬希偉。59分鐘港隊左路獲得角球，伊朗門前一片混亂，亂軍中杜俊暉衝入禁區起腳，皮球死角入網，替港隊追成2比3。可惜6分鐘之後，港隊後防解圍欠清脆，被伊朗的艾斯蒙伺機射入，落後至2比4。之後雙方均未有再添入球，港隊在前主帥莊恩安達臣離職後的首場賽事，以2比4不敵勁旅伊朗。圖：李浚湣