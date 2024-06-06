黃澤林ATP泰勒站入16強

黃澤林

ATP網球挑戰賽泰勒站，2號種子香港代表黃澤林（Coleman）表現不俗，於男單首圈直落兩盤擊敗美國的京士利，強勢殺入16強。

力爭入年尾「新生代總決賽」 Coleman於5月底出戰生涯首個成人大滿貫賽事，惜在法網資格首圈止步。上月排名升上新高180位的他目前於在20歲以下球手排行第10，如能在下半季繼續有好表現，有機會與中國新星商峻程（20歲以下排第3）以前8身份出戰12月於沙地阿拉伯舉行的「ATP 新生代總決賽」。

昨日20歲生日的Coleman近日於美國德州出戰6月3至9日舉行的硬地賽——ATP挑戰賽泰勒站，身為賽會2號種子的他男單首圈迎來世界排名413、23歲東道主球手京士利，全場轟出9記「Ace球」下，最終以7比5、6比4擊敗對手，闖進16強。

至於上周奪得ITF葡萄牙05A賽女雙冠軍的香港代表張瑋桓，昨日轉戰ITF葡萄牙12A賽，女單首圈以6比4、4比6及6比2擊敗澳洲選手Alana Parnaby，晉級次圈。