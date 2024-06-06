總決賽明開戰綠軍衝擊第18冠

NBA總決賽一觸即發！7場4勝制的NBA總決賽會於明晨（7日）上演Game 1，由東岸「1哥」塞爾特人在主場迎擊西岸5號種子獨行俠，向爭取隊史第18冠進發。

塞爾特人繼續由達頓、謝倫布朗和戴歷韋特領軍，更加入2021年公鹿奪冠功臣之一的賀列地，「綠軍」以此陣容於今季打出64勝18負的聯盟最佳戰績，以東岸頭號種打入季後賽；其後連挫熱火、騎士和溜馬，繼2022年再次殺入總決賽，這也是塞爾特人隊史第23次進入總決賽。他們距離隊史第18冠只剩下4場勝利，這將是NBA的歷史新紀錄。

值得一提的是，「綠軍」主力球員之一的普辛基斯在季後賽首輪對戰熱火的第4場比賽因小腿拉傷缺席了至今的所有比賽，若他在總決賽傷愈復出，相信無論是在進攻或是防守上都會對獨行俠帶來不少壓力。

獨行俠韌力夠必有惡鬥 獨行俠以「歐洲天才」當錫單核建隊6年，所行道路一直崎嶇不平，儘管上賽季中期交易來頂級控衞艾榮，但這支球隊整季只贏了38場比賽，無緣季後賽。今季獨行俠的總決賽之旅令人感到意外，他們季中換來PJ華盛頓及加福特，常規賽以50勝32負的成績成為西岸第5種子躋身季後賽，其後勇挫快艇、雷霆和木狼奪得西冠，自2011年以來首次殺入總決賽。

當家球星當錫在季後賽期間面臨傷病難題，恐怕總決賽前的短時間休息無法幫助他完全康復。不過，隨着季中加入的PJ華盛頓和加福特的神勇發揮，以及新秀萊弗利的搶眼表現，獨行俠展現出韌性和爭冠的無限可能，相信他們已經做好準備迎接硬仗。