祖高域開刀亮相巴黎奧運成疑

人無事至可以做世界冠軍！這金句正切合塞爾維亞球王祖高域身上。37歲的他克服了敵人的挑戰，卻敵不過自身的傷患，儘管16強苦戰反勝阿根廷的錫倫多奴，但亦令右膝受傷，經一天觀察及與團隊商量後，終決定忍痛退出今屆賽事。

祖高域在男單第4圈賽後接受MRI磁力共振掃描，發現其右膝的內側半月板撕裂。據法國傳媒爆料，祖高域與醫療團隊商議後，昨日已接受半月板手術，至少要休息3星期，確定無緣溫網，巴黎奧運能否出戰亦成疑。

隨着祖高域宣布退賽，22歲超新星仙拿同日在法網以直落3盤6比2、6比4、7比6擊敗保加利亞名將迪米杜夫，強勢闖入準決賽。完場後大會即場宣布他成為「世一」的喜訊，並獲球迷掌聲祝賀，仙拿帶着害羞的笑容表示︰「首先能成為世界第一相信是每一位球員的夢想，但另一方面，我對於祖高域的退賽感到遺憾，希望他能盡快康復。」

仙拿入4強兼登「世一」 這位意大利年輕球手，今年已為其國家締造了多項歷史，包括贏得澳網及成為該國首位「世一」。仙拿在2018年出道後，7年間如火箭般登上世界高峰，而過去52周他錄得對戰Top 10球員迎來14勝3負的紀錄，當中包括贏祖高域（3次）、艾卡華斯（1次）及麥維迪夫（5次）。