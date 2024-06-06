港隊新戰衣開售球迷讚「有誠意」

適逢港隊即將出戰世盃外，全新主場球衣昨午旺角首次發售，吸引不少球迷排隊購買。當中排頭位的球隊Steven更在開賣4小時前已經到達，他大讚這件新球衣相當有誠意。

足總周二晚上公布今晚一戰港隊會穿上全新球衣，並於昨午3時起開售。新主場球衣續由NIKE設計及製造，沿用紅色作為主調，設計靈感取自香港繁忙的馬路中心搶眼的「黃格」，以及傳統競賽龍舟的龍身花紋，配以型格黑色為點綴，售價為599元，每人限買兩件。

首日開賣吸引數百名球迷到場排隊，當中排頭位的Steven在早上11時已抵達現場，他解釋道：「上一件好難買，驚今次都係咁，所以早啲嚟。同埋比起上次有誠意好多，個款同圖案真係有啲新鮮感。」至於手持30號籌的陳肇鈞球迷葉小姐，則稱自己約下午1時到達，惟她笑言作客球衣比主場更加吸引：「雖然NIKE專登整特別啲，但好似都一般，只係因為紅色所以買，其實我覺得作客靚過主場。」■■圖、文：李浚湣