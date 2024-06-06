安帥離任即硬撼伊朗 港隊藉地利創驚喜

港隊翼衞 孫銘謙

今晚香港男子足球代表隊會出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組第5輪賽事，坐鎮香港大球場硬撼伊朗。兩隊世界排名相差137位，但早前在亞洲盃交手，港隊僅負1球，今次坐擁主場之利之下，隨時再踢出驚喜。同時今場亦屬港隊在主帥莊恩安達臣離任後首場賽事，表現令人期待！（港台電視32周四晚8時直播）

港隊近4次在國際A級賽，面對伊朗全數落敗，剛勇奪4料足球先生的陳肇鈞（Philip），亦坦言這支西亞勁旅絕不容易應付：「可能喺亞洲盃反映唔到，但伊朗絕對係我對過最強嘅國家，踢得特別吃力。佢哋踢法夠機動，體力、身形同大賽經驗都優勝好多。」港隊雖然已篤定出局，加上賽前臨陣易帥，但Philip提醒隊友仍要保持積極心態：「希望球員唔好因為出局，或者球季啱啱完就鬆懈。另外，安達臣當然係好有感染力，但其實落到場都係靠球員自己，我哋做番平常嘅嘢就得。」

後防唔齊腳陳俊樂︰未驚過 港隊防線與首循環相比面目全非，門將謝家榮與3名後防勞烈斯、「細佬」和李毅凱，是次齊齊落選，防守中場陳俊樂卻稱不太擔心：「唔驚嘅，咁仲有其他好多好球員喺度，好似Leon（鐘樂安）今季表現都好好。」 港隊今場將由暫代主教練盧斯爾頂替安帥領軍，惟「樂仔」認為問題不大，對伊朗目標有分落袋：「咁佢大致上都係沿用番安達臣嘅逼搶踢法，適應上唔困難。今場唔係完全冇機會搶分嘅，好似亞洲盃都係僅負1球，人哋可能會大意、輕敵，盡力去踢好就得。」

葉鴻輝籲球迷撐場 昨日賽前記招中，有份出席的隊長葉鴻輝，承認球隊狀態與亞洲盃有分別，惟仍會嘗試在伊朗身上搶分，同時他又呼籲更多球迷入場打氣，以發揮主場威力：「同亞洲盃嗰場比賽唔同，就係我哋冇一個月時間去集訓，今次得幾日。同埋去到季尾，部分球員都有傷病，今次陣容唔太完整。」對於港隊可能最後一次在香港大球場作賽，「阿輝」亦有感而發：「大球場一向見證住香港足球唔同年代嘅高低，有好多好好嘅回憶，但時代變遷都要去接受，嚟緊都有啟德體育園，會繼續去展望將來。」

港隊中場 陳俊樂 伊朗射手 泰尼米