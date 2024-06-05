祖高域大滿貫370勝創紀錄

祖高域衞冕法網之路愈見艱難，這位「世一」周一出戰男單第4圈，一度跣倒令其膝部傷勢加劇，苦戰5盤後驚險淘汰阿根廷球手錫倫多奴，打入8強，他賽後坦言很難以最佳狀態出戰餘下賽事。

跣倒膝傷加劇靠止痛藥頂住 37歲的祖高域繼日前打到凌晨3時消耗大量體力後，周一與23號種子阿根廷名將錫倫多奴再進行了馬拉松式的對決，次盤更一度拉傷要醫療暫停，結果祖高域克服盤數落後的劣勢，以6比1、5比7、3比6、7比5及6比3反勝闖關，結束這場4小時39分鐘激戰。

這是祖高域生涯第370場大滿貫勝仗，超越瑞士傳奇費達拿成為歷史第一。對於比賽中曾多次要求醫療暫停，並要服用止痛藥，他表示：「幾星期以來，我的右膝有輕微不適，而較晚完成（比賽）對睡眠及生理恢復沒有太大幫助……然後我滑倒了，膝蓋開始疼痛，我繼續比賽的原因，是想看看止痛藥是否有效。」

祖高域躋身8強後將遇上挪威名將兼7號種子魯特，這正是上屆法網決賽翻版，「其中一個問題是，自己都不清楚是否應該繼續，我不知道明天會發生何事，當然自己希望可以繼續比賽。」魯特於另一場16強以7比6（8比6）、3比6、6比4及6比2淘汰12號種子美國的富斯晉級。