宜嘉足球學院小勝對手 林嘉緯讚球員撐到底

周日進行的一場「賽馬會青少年足球聯賽U13」C組聯賽，宜嘉足球學院U13憑梁梓軒梅開二度，以2比1險勝東區康樂體育促進會。儘管球隊表現未算完美，但球員們在炎熱天氣下憑意志力撐到底，抵禦對方的猛烈反撲而守住勝果，就獲得教練「林Sir」林嘉緯盛讚。

梁梓軒起孖：訓練嘅成果 「宜嘉」是役雖為勝方，但全場承受不少壓力，對手多次攻勢皆極具威脅。戰至19分鐘，在前線勇於跟對方守衞對抗的梁梓軒，接應門將謝竣喬長傳，趁東區康樂體育促進會門將出迎時熨射得手，先開紀錄。

第二節5分鐘，梁梓軒再憑一己之力，擺脫敵衞糾纏後左腳叩關，皮球省中門將彈入網窩，宜嘉足球學院領先至2比0。8分鐘後隊長司徒子頌連環射門未竟全功，「宜嘉」完此節後手握兩球優勢。炎熱天氣加速球員體力消耗，「林Sir」善用有限兵源，力拒對方來犯。雖然及後被對手追回一球，「宜嘉」仍能將2比1的比數，守至球證吹響完場笛。

是役左右開弓、獨取兩球的梁梓軒，賽後分享了自己在前線的體會：「只要能『食』住身位，對方球員就無法搶球，我就可以盤球向前，就算無法前進也可以傳給隊友，沒需要感到害怕。」對於能夠射入兩球，「梓軒」謙稱除運氣外也跟訓練有關：「在家中會用橡皮帶去鍛煉左腳的力量，慢慢就有成效，平常也會多看不同的比賽去偷師。」