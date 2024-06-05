30校隊成員出席氣氛歡愉 港會5子讓學生更愛足球

「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點支持的2023/24年度「足動校園體驗計劃」，來到位於荃灣的柴灣角天主教小學。參與球隊港會派出劉學銘、簡嘉亨、斯特芬、李俊諺及費利皮爾5位球員，與該校30位足球校隊成員交流，一眾同學可謂獲益良多，增加對足球的熱愛！

港會上季令人眼前一亮，門將費查下半季對晉峰的一記「倒掛金球」，更獲海外媒體轉載。這支球會今季羅致劉學銘及簡嘉亨等新球員後，實力不比去季遜色。是日活動，柴灣角天主教小學派出19男11女，共30位校隊成員參與。「港會5子」到場後，即帶領同學完成基本控球及射門訓練，幾位性格外向的球員與小朋友打成一片，場面歡愉。其後上演鬥波環節，一眾同學面對幾位大哥哥未見怯場，趁機表現球技。活動尾聲5位港會代表向同學送上港超10周年文件夾及簽名迷你皮球作紀念，留下完美句號。

劉學銘：鼓勵勇敢追夢 第3次跟隨港超隊伍參與校訪的劉學銘，認為每次與小朋友踢波皆非常享受：「他們年紀仍然很小，最重要是讓他們愛上足球，長大後才繼續訓練技術。」「學銘」認為活動對推動港超聯作用極大：「我們可以讓同學對職業足球有更深了解，鼓勵熱愛足球的同學勇敢追夢。」兩位參與活動的同學Jayden和Hailey，皆對能夠與幾位大哥哥踢波感滿足，希望未來有機會入場觀看港超賽事。

圖、文：鄧文滔