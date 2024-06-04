捱完禁賽期孫楊部署復出

因禁藥問題被停賽的中國泳手孫楊，經過4年多「服刑」日子後，近日已禁賽刑滿。32歲的他決定重投游泳事業，有指今夏的夏季游泳錦標賽，將是孫楊再戰江湖的復出舞台。

「孫楊案」源於2018年9月的家居突擊藥檢，孫楊當時未有完成藥檢，事件中更有人打破血液樣本玻璃瓶。其後孫楊被控違反世界反興奮劑機構的規定，被罰禁賽8年；經上訴後減至4年零3個月，直至上周二（5月28日）結束。

最快全國夏季錦標賽登場 這位前奧運金牌得主於禁賽期間錯過了東京奧運，亦未能參與巴黎奧運的選拔。他接受內媒訪問時，不諱言禁賽期是人生低潮，十分難熬，但仍有心再戰泳壇，故此一直保持訓練。外界估計孫楊若能提升狀態，最快會在全國夏季錦標賽復出，更劍指2025年的全運會為浙江爭光。

另外孫楊年少時曾出戰公開水域馬拉松泳賽，內地傳媒估計他亦有機會在公開水域的比賽中現身。網民對孫楊復出持不同意見，有人覺得他再出來會「丟人現眼」，亦有泳迷期待其雄風再現。