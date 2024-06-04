MJ「波神卡」拍賣2300萬破個人新高
「波神」球星卡成交價創拍賣新紀錄！一張於2003年製作、擁有米高佐敦（MJ）簽名兼Logoman的終極收藏版球星卡，近日以逾292萬美元成功拍賣，創造MJ歷來所有球星卡的拍賣個人新高。
這張「波神卡」上周末由Goldin拍賣行展開競投，除有MJ親筆簽名外，更附有在波神的球衣上剪出來的Logoman標誌，Goldin發言人形容是「歷來最有價值的MJ收藏卡」。最終此卡以2,928,000美元（約2,300萬港元）成交，創下紀錄。值得一提MJ於1998年NBA總決賽第一回合所穿的球衣，在2022年9月以1,010萬美元（約7,900萬港元）成交，而球星卡史上拍賣價，則屬1952年美職棒名星Mickey Mantle的球星卡，在2022年拍出1,260萬美元天價成交紀錄。
高比球衣936萬成交
同日還拍賣了已故球星高比拜仁的球衣，這件於2013年湖人對勇士一役高比披上的戰衣，以120萬美元（約936萬港元）成交，該仗他獨取34分但弄傷阿基里斯腱。
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