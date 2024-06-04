MJ「波神卡」拍賣2300萬破個人新高

這張「波神卡」上周末由Goldin拍賣行展開競投，除有MJ親筆簽名外，更附有在波神的球衣上剪出來的Logoman標誌，Goldin發言人形容是「歷來最有價值的MJ收藏卡」。最終此卡以2,928,000美元（約2,300萬港元）成交，創下紀錄。值得一提MJ於1998年NBA總決賽第一回合所穿的球衣，在2022年9月以1,010萬美元（約7,900萬港元）成交，而球星卡史上拍賣價，則屬1952年美職棒名星Mickey Mantle的球星卡，在2022年拍出1,260萬美元天價成交紀錄。