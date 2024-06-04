中國吞意大利3蛋奧運資格再告急

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」周日結束，中國於壓軸戰直落3局不敵意大利，今站4戰僅錄得兩勝兩負，世界排名被日本趕過跌至第7位，爭奪巴黎奧運入場券形勢又再告急。

中國今戰意外收起主攻手朱婷，初段受制意大利打法，一度落後4比9，經調整後將攻擊點分散，終扳至16平手，隨後兩隊互有領先，朱婷亦曾上陣，惟意大利把握機會，以25比23先拔頭籌。

次局戰況雙方得分梅花間竹，但中段開始中國明顯未能抵抗意大利強攻，後者在王牌伊干奴多次發球直接得分下，再贏一局25比19。第三局中國未能挽回頹勢，直至大幅落後9比17時，教練蔡斌始調入重獲徵召的張常寧，但為時已晚，再負一局16比25，意大利總局數贏3比0，今站成績3勝1負，僅次於巴西。

遭日本趕上 寄望香港站翻盤 今仗為中國貢獻11分的李盈瑩道出輸波關鍵：「球隊在攔防環節不是很成熟，還有很大提升空間，因為攔網是第一道防線。自己的進攻發揮中規中距，希望未來賽事再加把勁，贏得每一場。」完成今站賽事後，中國世界排名積分被扣9.3分，暫得327.57分，以2.05分落後日本，失卻「亞洲第一」位置跌至第7位，爭取奧運入場券變得被動。世界女排聯賽下站於6月11至16日在香港紅館上演，中國與保加利亞、德國、土耳其及波蘭爭逐，香港站結束後就會定出巴黎奧運的參賽席位。