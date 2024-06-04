仙拿艾卡華斯攜手闖８強

周一上演的法網，意大利「人氣王」仙拿剋服落後一盤的劣勢，以3比1反勝東道主球手慕迪，躋身男單8強，下仗與世界排名第10的保加利亞名將迪米杜夫爭4強席位。至於世界1姐施華德速戰速決，僅花40分鐘即淘汰對手晉級，創下個人生涯最快贏波紀錄。

世界2哥兼應屆澳網盟主仙拿，面對左撇子慕迪，首盤明顯未太適應，先失一盤2比6，其後仙拿迅速調整重掌節奏，加上未被主場球迷的打氣聲所困擾，一口氣連贏3盤6比3、6比2及6比1，經過2小時41分鐘爭逐後，反勝盤數3比1打入8強。

仙拿賽後不忘稱讚對手：「慕迪和我以往的對手不一樣，他是一名左撇子球手，我很少遇上這類球手，他在首盤非常出色，所以我必須作出調整。」仙拿保持着今季大滿貫賽事的不敗走勢，繼續力逼祖高域的「世一」地位。不過仙拿下仗面對經驗豐富的迪米杜夫，將是其巴黎之旅的一大考驗。

另邊廂，西班牙小天王艾卡華斯以直落3盤（6比3、6比3及6比1）橫掃21號種子加拿大球手艾里阿森，連續3屆打入賽事8強，下仗巧遇希臘9號種子西西帕斯。

施華德創個人最快贏波紀錄 力爭衞冕女單的施華德殺得性起，直落兩盤6比0「血洗」俄羅斯的波達保娃，這也是繼名宿莎芭天妮及皮雅絲後，第3位在法網連續兩年「零封」對手的女將。施華德僅花40分鐘晉級，創下個人生涯最快贏波時間，8強將火併5號種子捷克的禾杜蘇娃。