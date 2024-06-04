何詩蓓橫掃100自３站擸７金
香港超級飛魚何詩蓓（Siobhan）在環地中海游泳系列賽續顯霸氣，繼200米自由泳橫掃後，周日出戰女子100自以大熱姿態封后，連續3站包攬100自及200自冠軍。另一港將何甄陶亦有驚喜，在男子50自奪金。
何甄陶男子50自封王
Siobhan周日在摩納哥站，100自初賽游出54秒77，決賽以更快的52秒72首先衝線，連續3站奪冠，亞軍及季軍為法國的Marie Wattel及日本泳手池本凪沙。Siobhan日前以破大會紀錄的時間贏得200自，連續3站在此兩個項目稱霸，同時3站賽事勁擸7金1銀，為即將舉行的奧運注下強心針。至於香港男飛魚何甄陶亦發揮出色，在50米自由泳決賽力壓兩位荷蘭泳手艾祖爾及西蒙斯，以21秒86封王。
其他焦點選手，瑞典名將史祖絲當煞科日在女子50米自由泳及50米蝶泳均贏得金牌，其中50自決賽更游出本年世界第二快時間（23秒84），僅次於自己造出的23秒69，意味她包攬了本年兩個最快時間。
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