備戰鬥伊朗 港隊冒雨開操 盧比度馬希偉初體驗最開心

為備戰周四對伊朗的世盃E組外圍賽，香港男子足球代表隊昨日下午在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。當中客串助教的東方主教練盧比度（Chino），以及東方20歲翼鋒馬希偉（Timmy），兩人同屬首度跟隨港隊訓練，受訪時直言感開心又榮幸。■圖、文：李浚湣

是日港隊23名球員，包括一眾效力中國聯賽的外流兵，以及剛為東方與深水埗出戰「足總盃」決賽的球員，連同早前獲足總邀請擔任客串助教的盧比度，皆有現身操練。昨日天氣不穩，一直下起大雨，球員顯得相當吃力，訓練維持約一個半小時便結束。

收操後盧比度與馬希偉兩位「港隊新鮮人」成為傳媒焦點，其中Chino直言感覺不俗：「能夠穿上港隊隊服係我嘅榮幸，簡直夢想成真，港隊隊徽將會係我下個紋身。好開心見番一班前東方球員，好似『茹子』茹子楠同『孫銘』孫銘謙，好耐冇見佢哋，練波前都傾咗好耐。」

年僅20歲的馬希偉則對入圍決選名單感驚訝，坦言有一定壓力：「可能球會都仲有啲年輕球員喺度，但港隊全部都係最頂尖嘅球員，好彩有盧比度喺度，點都定啲，有咩可以直接問佢。」Timmy續指會好好珍惜機會，在訓練時盡力表現自己，以爭取鬥伊朗時獲得上陣時間，以及在未來繼續入選港隊。

缺多名主力 盧斯爾：冇時間抱怨 至於港隊今次鬥伊朗雖缺少多名主力，惟暫代主教練盧斯爾卻認為問題不大，又希望一眾年輕球員盡力證明自己：「我當然知道艾華頓呢啲球員嘅質素，但佢哋各自有好多原因缺陣，同時Jesse（余在言）及『Fat Gor』（林衍廷）等又因為冇球會合約踢唔到，好彩艾里奧同球會續咗約。無錯我係好掛住佢哋，但我唔會花時間抱怨。」問到Chino突然加入教練團，盧斯爾則直言不屬於自己的決定：「我都係上星期五先知，佢加入教練團係好事，始終多個人多對眼，要同時面對咁多名球員唔容易。」