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查理史葛Kannas拉埋天窗
新一季將會轉到香港以外聯賽發展的查理史葛，昨日完成了離港前一大重要任務，與拍拖4年的前港超聯主播Kannas胡恩晴結成夫婦。是夜一對新人假東涌一間酒店宴會廳擺設婚宴，除兩人的親友外，查理史葛多名舊隊友，包括已北上落班的周緣德和安永佳皆有到賀，場面非常熱鬧。
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