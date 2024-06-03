東方慶功誓留盧比度 游永強：有99.999%信心

東方日前在「足總盃」決賽，鬥到加時3比2擊敗深水埗捧走「足總盃」後，昨日隨即在酒樓舉辦慶功宴。東方體育會副主席游永強在席上表示，有99.999%信心主教練盧比度來季會留隊，不會遭到港隊挖角。

盡力保住原有主力 在慶功宴上，東方體育會主席鄭啟明、副主席游永強等高層皆有出席，而後者更即場宣布贏波獎金雙倍，引來全場起哄。「游生」之後接受傳媒訪問，笑言接下來首要目標，是先確保剛獲邀客串任港隊助教的主教練盧比度留隊：「頭先食飯傾咗好耐，都好有信心，我諗有99.999%佢會繼續為東方效力，而我來季第一件事要做嘅，就係留佢喺度。」

東方捧盃後將獲來季參戰亞洲賽資格，但「游生」強調發展青訓的方針不會改變，又稱有信心可留住陣中多名主力：「球員班底變動一定會有，個別球員今季好出色，都有啲友會出一啲球員拒絕唔到嘅價錢。但據我所知，大部分球員都會留低，包括巴科爾，雖然好多人都想搵佢，但我好有信心。」

除此之外，據悉東方亦有意派出U18青年軍，加上部分一隊球員，以「順德東方」名義參戰來季大灣區聯賽。■圖/文：李浚湣