自費參加國際賽 余媽媽︰最好的「投資」
在藝術體操這條充滿挑戰的道路上，除了從Yannes年幼時就跟在身邊的張霞文教練，給予她最適切的指導，余希翹父母及家人在財務和精神上的幫助，也助小女孩度過無數難關。儘管參加各種國際賽事需要自費，負擔一點也不輕，但看到Yannes的努力，所有都是值得的，「余媽媽」表示︰「儘管她面對重重困難不時會感到心痛，金錢及精力也要付出不少，但看到『希翹』樂在其中，在訓練中不斷進步，慢慢有一番成就，就會覺得所有付出都是值得的。雖然需要自掏腰包參加國際賽事，但我們覺得這是對她最好的投資。」
每次參賽更鞏固信念
有着強大後盾，讓Yannes在賽場上收穫良多。最近，在哥倫比亞泛太平洋藝術體操錦標賽中，她取得了新的突破。面對世界水平的選手，Yannes再次嶄露頭角，取得了不錯的成績，她不僅提升了自己的技術，也激發了她內心更強的好勝心。
面對未來，Yannes充滿信心和期待，她眼神堅定地說：「每一次參加國際賽事，我都能學到很多，看到自己的不足，也看到未來的希望。這些經歷讓我更加堅固了自己的信念，我相信，只要不斷努力，總有一天我會實現自己的夢想。」
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