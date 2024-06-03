自費參加國際賽 余媽媽︰最好的「投資」

在藝術體操這條充滿挑戰的道路上，除了從Yannes年幼時就跟在身邊的張霞文教練，給予她最適切的指導，余希翹父母及家人在財務和精神上的幫助，也助小女孩度過無數難關。儘管參加各種國際賽事需要自費，負擔一點也不輕，但看到Yannes的努力，所有都是值得的，「余媽媽」表示︰「儘管她面對重重困難不時會感到心痛，金錢及精力也要付出不少，但看到『希翹』樂在其中，在訓練中不斷進步，慢慢有一番成就，就會覺得所有付出都是值得的。雖然需要自掏腰包參加國際賽事，但我們覺得這是對她最好的投資。」