從「好玩貪靚」到全情投入 余希翹堅毅走向世界

香港藝術體操「明日之星」冉冉升起，那就是年僅13歲的余希翹（Yannes）！從起初被藝術體操「好玩」、「衫靚」所吸引，但卻展現出眾的天賦，非但在本地賽掄元，正值中一的小女孩已跳出香港，到外國參加賽事，與世界級名將比併。然而，余希翹所擁有的不只是天賦，更多的是努力︰「只要堅持下去，最後就會有收穫！」■圖/文：李章杰

現就讀於林大輝中學的余希翹，從3歲開始接觸這項優雅而富有挑戰性的運動，很快便展現出對藝術體操的濃厚興趣與天賦，她穿上那些閃亮的體操服，伴隨着音樂翩翩起舞，彷彿進入了一個夢幻的世界。起初只是覺得「好玩」、「衫靚」便吸引了她的目光，她回憶道：「那時小小的我，看見那些美麗的體操服和優美的動作，心裏就充滿了憧憬。」

贏香港錦標賽體會深刻 隨着年齡的漸長，在父母的支持下，Yannes開始接受專業的訓練，慢慢對藝術體操產生了深厚的感情，同時也漸漸意識到這項運動所需要付出的艱辛，「每一項器材都需要我們反覆鍛煉，才能掌握好動作，過程中有時會感到十分吃力，但只要堅持下去，最後就會有收穫。」

小學六年班時，Yannes參加了香港錦標賽，並首次贏得個人全能賽冠軍，「那次比賽對我來說意義重大，我清楚記得自己站在領獎台上時的那種感覺，讓我深刻體會到『付出就有回報』這個道理，只要肯下工夫，就一定能取得成果，這對我來說是一個很重要的人生啟示。」

認識差距更渴望提升水平 然而，余希翹並不滿足本地賽，去年她就前往泰國出席國際賽，並與世界各地頂尖選手，包括俄羅斯的世界冠軍Lala Kramarenko同場競技，對於一位年輕的運動員來說，這無疑是一個難得的機會，亦令小女孩大開眼界︰「他們充滿自信和專業，並且擁有專業的舞蹈老師針對每一個操項排舞，訓練資源也相當全面，這讓我意識到，我們與世界頂尖選手之間還是有一定的差距。」但這不僅沒有打擊她的自信心，反而讓她更加渴望提升自己的水平，參加更多的國際性比賽。

其實余希翹的成長之路並非一帆風順，原本港隊成員的Yannes，過往要與比自己大兩歲的姐姐們爭奪大賽名額，這種競爭讓她感到壓力重重，結果毅然退隊，專注於自我提升和國際賽事的參與。「我知道這樣做會讓往後的訓練增加很多難度，但我相信只要我努力，一定能克服這些問題。」

缺乏港隊資源「用努力去彌補」 由於缺乏港隊的資源，余希翹只能利用學校禮堂或室外體育場等「非正規」場地進行訓練，但她並未因此退縮和喪失信心，反而更加努力克服困難，不斷挑戰自我。Yannes坦言：「在缺乏資源的情況下，我在技術層面的進步會相對緩慢一些，因此我需要付出更多的時間和精力來彌補。」