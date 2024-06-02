體育

曹星如無緣奧運暗示退役

香港拳壇名將曹星如（Rex）爭取巴黎奧運終極資格賽失敗後，時隔一星期在個人社交平台貼文，疑似向粉絲告別、暗示退役。曾被封為「神奇小子」的曹星如，以37歲之齡再試圖爭取奧運夢，然而在泰國舉行的巴黎奧運最後一輪資格賽，首圈不敵對手，無緣登上奧運尾班車。
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