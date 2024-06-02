體育

國米中堅退隊意軍頭痕

正在備戰歐國盃決賽周嘅意大利遭受打擊，36歲中堅法蘭斯高阿沙比近日感到腹股溝痛楚，最終決定開刀治療，被逼退出大軍名單，無緣今屆歐國盃，領隊史巴列堤已經補選祖雲達斯中堅加迪填補位置。意大利現時維持30人初步名單，最後需要裁減至26人參加歐國盃決賽周。
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