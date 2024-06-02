王永熙膺MVP：想慢慢打上去

彩福尖子的王永熙以及啟晴傾城陳嘉恩，昨日齊膺男女子最有價值球員，並由諾亞及馬貝利頒發獎座予兩人。

彩福尖子主力王永熙對球隊奪冠相當興奮：「我好想和隊友並肩作戰到最後，好可惜第4節對腳已經撐不住，惟有在旁祈禱。我首次在修頓比賽，感受到如此熾熱的比賽氣氛，感覺很深刻！」

協助球隊奪冠，王永熙指為自己帶來不少難忘回憶：「好開心可以認識彩福這班隊友，我們很努力練習，整隊一條心，最後贏得冠軍，見到每個人都有進步，所以想在此多謝他們和教練一直相信我。」現為大專生的王永熙期待在籃球路上繼續成長：「我想慢慢打上去，身形和速度上都要加強，才能達成目標。」

陳嘉恩感激教練體諒 女子MVP陳嘉恩謙稱發揮未如理想：「雖然我入局很快，惟後段體能下滑，未能助球隊取得更多分數，好在有其他隊友在。」

今屆是「嘉恩」最後一年參賽，她對多年來取得的成就感滿足：「很高興能在球場上留下美好回憶，也很開心能同一眾隊員成為朋友。」籃球場上脾氣火爆的她，感激身邊人的支持及體諒：「特別多謝教練梁瑋的信任，我經常與她爭執，但她不但沒嫌棄我，更不斷鼓勵我進步。」