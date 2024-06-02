兩隊長神勇擊敗華富飛魚 彩福尖子摘男子金盃

本屆《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽，昨日在「籃球聖地」修頓場館上演男女子金盃決賽。男子組彩福尖子憑正副隊長王永熙和李浩華交出水準，分獲12和9分，完場以41比35力挫華富飛魚，成為今屆賽事王者。

常規賽16戰全勝的華富飛魚面對常規賽「2哥」彩福尖子，首節陷於苦戰，彩福的陳健鎔單節狂轟8分，助球隊大幅領先14比4。次節彩福得勢不饒人，再有隊長王永熙貢獻9分，進一步擴大領先優勢至32比14。

精彩對決諾亞都鼓掌 第3節華富飛魚未見起色，王永熙趁機再轟三分球，其後又有司徒國強搶截得手，來一記急停中距離得分，一直保持雙位數分差距離，華富飛魚嘗試收復失地，力追至21比34完此節。

決勝節戰況更為激烈，雙方加強防守力度下，長達3分鐘未有得分。眼見時間無多，華富飛魚盡地一煲反撲，黎希樂和楊子林連取4分，周啟言罰球2中1，加上陳業林籃底的兩分，追成28比35，彩福尖子尾段更有陳健鎔及羅天朗5犯離場，華富最後1分鐘再由陳業林連取4分，追到35比40，精彩程度連嘉賓諾亞都不禁站起來鼓掌，惟彩福頂住對手狂追氣勢，終以41比35擊敗對手，奪得男子金盃。

今場彩福正副隊長王永熙和李浩華表現突出，合力交出21分，陳健鎔亦有8分進帳，華富飛魚則有陳業林取全隊最高的12分。

圖／文：余樂詩、李章杰