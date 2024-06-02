加時入球騷合力炮製5粒 東方挫深水埗捧走足總盃

昨日於旺角大球場上演的「足總盃」決賽，由東方與深水埗爭冠。雙方法定時間互交白卷，加時合演入球騷炮製5個入球，結果東方憑巴科爾梅開二度，加上高素巴耶夫亦有進帳，險勝對手3比2，繼2020至21球季的菁英盃後，再度在本地賽事奪冠而回，兼獲得來季亞洲賽資格。

東方今場強陣出擊，高素巴耶夫和丹尼爾鎮守中路，馬高斯、梁振邦及余在言合組中場，支援巴科爾攻堅。深水埗方面，顏卓彬及小田倉康太掃蕩中場，為蘇沙製造突擊機會。開賽僅7分鐘，馬高斯在對方球員力壓下頭槌攻門，被李溢晉接實。6分鐘後東方獲黃金機會，馬希偉壓入禁區勁射被李溢晉救出，馬高斯12碼點附近補射卻告斜出。24分鐘，上半場表現活躍的馬高斯再施頭槌，僅僅柱邊出界，半場互交白卷。

深水埗換邊後派出鄧嘉加強攻力，但東方繼續控制戰局，58分鐘，余在言開出罰球，丹尼爾施頂被李溢晉擋走。66分鐘深水埗攻勢，波比接應罰球攻門，葉鴻輝拍出底線。東方末段狂攻，補時馬希偉禁區內抽射，余在言門前加一腳入網，以為絕殺得手，但VAR覆核後指東方球員越位在先，入球無效，兩隊90分鐘互無紀錄，要加時再戰。

巴科爾起孖成英雄 東方於加時上半場早段有丹尼爾傷出，由黃浩然入替，比賽此刻出現高潮，99分鐘，高素巴耶夫接應角球頂入，打破僵局，3分鐘後，巴科爾單刀推過李溢晉，面對空門射成2比0，但1分鐘後深水埗即憑尼高拉斯火速追成1比2，臨完加時上半場前，顏卓彬開出罰球，鄧嘉頂成2比2，不過巴科爾下半場再建一功，東方險勝3比2至完場，捧走今屆足總盃冠軍。

東方主教練盧比度（Chino）帶領球隊捧盃，並表示接受足總邀請加入港隊助教團，協助暫代主教練盧斯爾領軍出戰6月份兩場世盃外圍賽。Chino謂：「如果有機會嘅話，都想嘗試做港隊主教練，但現階段我同東方仲有合約，唔會考慮呢啲嘢住。」

圖、文：李浚湣、鄧文滔