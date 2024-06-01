體育

卡雲尼國家隊退役無緣美洲盃

卡雲尼 卡雲尼
卡雲尼
烏拉圭神鋒卡雲尼日前透過社交網，正式宣布結束國家隊生涯。卡雲尼最近一次為烏拉圭披甲，已是2022年世界盃分組賽對加納，雖然他有份入選今夏美洲國家盃33人初步名單，但隨着這次引退宣言，意味這位37歲射手將無緣美洲盃。
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