奧運撐港隊商場睇直播

2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日進行，「劍神」張家朗和「超級女飛魚」何詩蓓等星級運動員將再衝擊獎牌，為迎接奧運熱潮，信和集團旗下4大商場將直播奧運重點賽事，讓市民透過大電視感受體壇盛事氛圍，齊撐港隊勇奪佳績。

早前政府宣布購入2024巴黎奧運及巴黎殘奧播映權，並且一如上屆奧運的安排由本地電視台免費直播，故商場亦將與無綫電視、港台電視、ViuTV及HOY TV合作達成轉播安排協議。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，旗下商場將投放逾1000萬作奧運相關活動推廣，旨帶動全港市民為出戰巴黎奧運的本地運動員打氣。屆時，商場除了與不同運動相關機構合作，亦會與各大商戶及品牌聯乘推廣，推出多重購物優惠，更有機會與香港運動員合作舉辦相關活動。

特別安排應對時差 為讓市民感受到奧運的現場氣氛，奧海城中庭將會配合奧運元素，化身成換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場。蔡碧林續稱：「集團將與電視台合作，舉辦多場打氣大會及運動挑戰，讓市民邊參與邊贏獎品。」此外，因應賽事直播的情況，商場已有部署安排，指凌晨12時左右的賽事會安排直播，更會舉行一系列打氣活動。圖、文：李章杰