on.cc東網直播邨JUMP！今日誕王者

本屆《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，今日在灣仔修頓場館舉行男女子決賽，男子組由衞冕的「華富飛魚」火併「彩福尖子」：女子組則由「模範天狼」與「啟晴傾城」爭奪后座。4支決賽隊伍為冠軍拚盡所有，激鬥可期！（on.cc東網周六下午1時40分直播）

華富飛魚調整心態爭衞冕 上屆男子金盃冠軍「華富飛魚」，本屆展現王者氣勢，常規賽16戰全勝出線，4強首回合贏「逸東雄獅」18分，次回合雖以12分不敵對手，總計仍以6分之差打入決賽。首年效力球隊的楊子林認為4強被打破不敗身，反而讓球員檢視不足：「4強首回合大勝，次回合大家或多或少有點鬆懈，來到一場過決賽，要調整好心態，以免重蹈覆轍。」

彩福尖子打出「兄弟籃球」 上屆已在陣的黎家希則指學會與隊友磨合：「雖然球隊成績理想，但各隊友應對比賽的方式與態度總有不同，稍微處理不當，就很容易發生衝突。經過今屆賽事後，我學會如何代入別人角度思考。」

「彩福尖子」4強兩戰俱擊敗「天逸全蝕」，證明有力問鼎冠軍，隊員范鑫培認為球隊最強之處在於「兄弟籃球」：「或許隊中大部分球員球技未算突出，但正因如此，球隊反而更團結，經常打出流暢組織，不會只顧自己取分。」李浩華就對首次在修頓場館作賽感興奮：「我們在常規賽對『華富飛魚』時沒有太大甜頭，希望在球迷熱情打氣下，可以在決賽贏波，爭回一口氣！」

模範天狼團結是力量 「模範天狼」在常規賽錄得11勝3負，4強兩回合合計以逾20分差距淘汰「明德天使」，殺入今日決賽。主力林嘉盈回憶起4強兩戰，她感慨道：「當時有兩位主力要準備DSE，未能出席該關鍵一戰，幸好我們夠決心，大家都敢於進攻，以團隊籃球爭取勝利。」

「模範天狼」今屆注入不少新血，「3朝元老」林嘉盈對「師妹」的表現大感欣慰：「今屆大半隊都是新入隊球員，意外地磨合得不錯，大家都樂意分波，很少出現『獨食』情況。」作為球隊新秀的胡卓林表現搶鏡，期待今日在球迷面前展示實力：「以往無論體能或心態仍有不足，決賽要以最佳狀態應戰，不要留下遺憾。」

啟晴傾城捲土重來 「啟晴傾城」去年決賽不敵「皇后山堡壘」，今屆捲土重來。連續第3年打入決賽，兩位隊員楊詩琦和王宛桐均希望摘下冠軍，楊詩琦表示：「常規賽面對模範天狼時，我們入局慢、體能相對較弱，而且對手在體型及身高上有優勢，最終以1分之差憾負，今日再遇，希望以速度及默契取勝。」

談及多年參與這項比賽的得着，兩人齊稱能結識一眾隊友，令她們非常高興和滿足：「在爭取佳績的同時，也認識了很多朋友，一齊努力一齊進步，我們甚至也會在私底下相聚，分享近況和傾訴。」圖/文：鄧文滔、李章杰

今日賽事秩序 女子金盃冠軍戰

模範天狼 Vs 啟晴傾城

時間：13:45pm－15:15pm

男子金盃冠軍賽

華富飛魚 Vs 彩福尖子

時間：16:00pm－17:30pm

地點：修頓場館

門票：已全數派發，

不設現場售票

李浩華與范鑫培希望在決賽爭口氣。 啟晴傾城球員楊詩琦（左）與王宛桐，透過比賽結識一班好友。 范鑫培 林嘉盈（右）喜見「師妹」胡卓林極速融入，對爭冠充滿信心。