暫代主教練領軍港隊盧斯爾：責任更大

為備戰6月份兩場世盃外圍賽，香港男子足球代表隊昨日下午在將軍澳足球訓練中心（FTC），展開莊恩安達臣辭任後首課操練。暫代主教練盧斯爾（Wolfgang Luisser）稱訓練內容沒有太大改變，但指自己此刻責任更大。

是日操練僅20人出席，續由暫代主教練盧斯爾領軍，而司徒文俊亦以助教身份在旁指導。除東方、深水埗球員正在備戰「足總盃」決賽、效力中國聯賽的外流港將未歸隊外，林樂勤，林衍廷和顏樂楓亦未有現身，當中「Fat Gor」因為合約問題缺陣。

決選名單盡揀本地球員 身份突然由助教變成主教練，盧斯爾收操後表示會在「足總盃」決賽後公布出戰亞盃外決選名單：「自己會睇埋『足總盃』決賽，考察埋兩隊球員，揀狀態最好、適合踢逼搶踢法嘅人去踢兩場國際賽。當然我會嘗試盡量揀本地球員，而除咗黃威受傷，好似「傑仔」（徐宏傑）一啲冇參與集訓嘅球員，都唔排除會列入決選。」

至於在前任主帥莊恩安達臣執教期間入籍的前鋒米高，則對安帥離任感可惜：「無錯係有啲唔開心，但我唔能夠改變佢決定，自己亦十分尊重。無錯足球就係咁，冇球員、領隊能夠確保留喺一支球隊好長時間。」現效力德丙球會恩高斯達特的米高，又透露自己即將完約，暫時仍未決定來季去向，但很大機會繼續留在德國發展。

李浚湣報道