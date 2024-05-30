九龍南揚威小學排球賽

以香港培正小學為骨幹的九龍南區排球隊（圖），於第17屆全港小學區際排球賽中，盡顯勁旅本色，周日強勢殺入男女子組決賽，雙線爭標，並在一眾家長及師生應援打氣下，決賽同樣以局數2比0力挫九龍北及大嶼山區，包辦兩項錦標。