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九龍南揚威小學排球賽
以香港培正小學為骨幹的九龍南區排球隊（圖），於第17屆全港小學區際排球賽中，盡顯勁旅本色，周日強勢殺入男女子組決賽，雙線爭標，並在一眾家長及師生應援打氣下，決賽同樣以局數2比0力挫九龍北及大嶼山區，包辦兩項錦標。
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