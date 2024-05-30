林卓童傷愈領軍青中分組突圍

參賽球隊之一中華基督教青年會中學，由隊長「吖妹」林卓童領軍，「攻防一體」的她與隊友洪洋洋、何桂瑩和張曉晴合力於小組突圍，惟「吖妹」仍對表現感不滿：「狀態還未達最佳，感覺雙腳用不上力氣，有些機會也未能把握到。三人賽節奏更快，沒有時間回氣，體能及默契上要再加強。」

「吖妹」在上年精英賽不幸受傷，如今已完全康復迎接蘇黎世賽，她直言：「上年我們8強止步，今年希望能至少打入4強。」

林大輝廖詠琪信任隊友 同屬傳統強隊之一的林大輝中學，就派出隊長廖詠琪（Wingki）、鄭思睿、劉伊嵐和劉倬熒這個年輕陣容。Wingki表示自己最後一年打學界賽，希望能獲得佳績：「坦白說三人賽不是我們的強項，但我們會盡量投入更多時間。今次是自己最後一次參加這個比賽，希望與隊友們創造更多回憶。」

林大輝或會在4強對上學界「老對手」協恩，Wingki對此充滿信心：「雖然今次隊友有兩個中四和一個中五，但她們個人技術都很好，能搶能射，只要在體能上再下苦功，有信心與任何球隊周旋。」