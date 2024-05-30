協恩演復仇記誓重拾光芒

蘇黎世學界3×3踏入淘汰賽 學界「常勝軍」協恩中學，是今次賽事爭冠熱門。她們去年在8強意外不敵滙基中學，今年懷着一顆「復仇之心」踏上賽場，誓要奪回失去的榮耀。

梁瑞昕初體驗充滿期待 協恩派出三人籃球賽經驗豐富的姚采芸、陳考悠和黃雅婷，並收起隊長盧嘉嵐，改派首次登場三人賽的梁瑞昕，顯示她們對賽事的重視和戰略布置的靈活性。協恩成功在小組中展現王者風範，連續兩場大勝，以小組首名姿態晉級6月舉行的淘汰賽。

現就讀中四的梁瑞昕雖然是首次參加三人賽，但她在小組賽表現相當搶鏡，控制節奏、持球突破和分球助攻樣樣得心應手，讓人不禁聯想到其偶像當錫。梁瑞昕表示：「第一次打三人賽難免緊張，但在3位中六師姐的帶領及信任下，自己很快就進入狀態。」

對於即將到來的淘汰賽，有機會與裘錦秋碰面、最快8強又會再度對上滙基中學，梁瑞昕充滿期待：「希望可以幫師姐們報一箭之仇，彌補上年留下的遺憾。裘錦秋內外兼備，有高大中鋒坐鎮，必定是場硬仗，若8強再鬥滙基，我們將針對她們的三分進攻施壓，並加強防守腳步和換防。應對他們拿手的『Pick & Roll』。」

女拔做足準備目標前4 至於拔萃女書院在今年精英賽獲得季軍，創下校史最佳成績。來到蘇黎世三人賽，拔萃在小組盡顯體能優勢，以密不透風的防守壓制對手，主力王心言表示：「我們特意針對訓練不同的三人籃球戰術，以及用比賽球練投籃，盡早適應比賽節奏和球感。」王心言認為隊中要兼顧其他校隊的隊友，今年更專注於籃球訓練上，她期待在賽事證明實力：「上屆8強止步，今屆目標是入4強。」