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潘沛軒：依依不捨
潘沛軒
在杭州亞運助港隊打入4強的潘沛軒，亦對安帥離職感不捨：「始終係佢揀我入『大港腳』，而且我哋喺亞洲盃、亞運同其他國際賽都有唔錯表現，所以好多謝佢帶畀香港足球新嘅景象，依家佢走咗，真係好可惜。」
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