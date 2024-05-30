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陳肇鈞：繼續支持
陳肇鈞
剛於日前當選4料「足球先生」的陳肇鈞，對「安帥」離職感突然，並讚揚對方已令香港足球有所進步，祝願對方未來有更好發展：「足球世界向來千變萬化，冇得保證一個教練會長期教同一隊。安達臣已經令港足有好大進步，無論佢去到邊，我都會繼續支持佢。」
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