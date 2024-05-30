安達臣親證辭職
「收到冇得拒絕嘅邀請」
莊恩安達臣昨日聯同足總署任總幹事張炎有，於何文田足總總部會見記者，宣布正式辭任港足主教練一職，並提到將會轉教香港以外的球會，惟未有提到新東家的名字。
未透露新東家名字
近日有指安達臣離任港足主教練，他日前亦未有現身港隊操練，令傳聞甚囂塵上。安達臣昨日在記者會上證實傳聞，又提到足總曾向自己提供3年合約，但由於近日收到來自海外球會「不能拒絕」的邀請，最終決定尋求新發展：「足總為咗挽留我，已經作出好大努力，我之前都為咗港隊，拒絕咗好多邀請，但最近收到個冇得拒絕嘅球會邀請，現階段我唔可以講下一站去邊，好遺憾要做呢個決定，希望香港隊將來可以繼續攞到好成績。」
張炎有提到足總一直跟安帥商討續約，上周向他提出3年合約，所有條款俱合乎安達臣要求，可惜挽留失敗：「當早幾日收到安達臣會離隊嘅消息後，已經即刻同佢傾，佢都提到自己想離任，直到今日正式提出請辭。」「有哥」指暫時將由助教盧斯爾暫代港隊主教練，並以司徒文俊為助教，出戰6月兩場國際賽。他稱會按程序招聘新教練，又提及安達臣未有交代處理新入籍兵等後續安排。圖、文：鄧文滔
人人做記者
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