未透露新東家名字

近日有指安達臣離任港足主教練，他日前亦未有現身港隊操練，令傳聞甚囂塵上。安達臣昨日在記者會上證實傳聞，又提到足總曾向自己提供3年合約，但由於近日收到來自海外球會「不能拒絕」的邀請，最終決定尋求新發展：「足總為咗挽留我，已經作出好大努力，我之前都為咗港隊，拒絕咗好多邀請，但最近收到個冇得拒絕嘅球會邀請，現階段我唔可以講下一站去邊，好遺憾要做呢個決定，希望香港隊將來可以繼續攞到好成績。」