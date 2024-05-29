張家朗平常心笑迎奧運

巴黎奧運不足兩個月揭幕，香港劍擊代表張家朗、江旻憓、何瑋桁和陳諾思昨日會見傳媒，分享備戰情況。「3朝元老」張家朗今屆尋求衞冕，他表示心態比以往成熟。

港隊共4人獲奧運資格，分別為上屆奧運金牌得主張家朗（男子個人花劍）、現時世界排名第一的江旻憓（女子個人重劍），以及杭州亞運銅牌得主陳諾思（女子個人花劍）及何瑋桁（男子個人重劍），後兩者更是首登奧運舞台，4人於6月底出戰劍擊亞錦賽，作為奧運前最後演練。

張家朗坦言心情相對淡然，目標「對得住自己和教練」：「我會當是一個普通比賽去打，當然會好好準備。這些年我有所得着，愈是覺得重要的比賽就會愈緊張，所以盡力發揮就可以。」今屆奧運開幕禮將於塞納河上演，「家朗」亦期待參與其中：「有機會都想去看。」

江旻憓目標有更佳表現 同樣第3度亮相奧運的江旻憓（Vivian），上屆東奧獲得第5名，今屆將很大機會以「世一」身份應戰。Vivian雖然強調將目標交給教練，但亦希望今屆有更佳表現：「我身為世界第一，不好意思說『志在參與』，但團隊壓力比我更大，他們就算病都協助我訓練，令我更有動力做得更好。」她補充近期狀態甚佳，餘下時間會繼續改善問題：「其實劍擊很難永遠保持第一，所以我會要求做好每個細節，好好準備。」■圖、文：余樂詩、李章杰