港隊開操安達臣未見現身 今日出席記招回應離職風波
香港男子足球隊昨早於將軍澳足球訓練中心展開閉門操練，備戰6月份兩場世盃外圍賽。近日有傳已提早解約的港隊主帥莊恩安達臣，未有現身督帥，全程由助教盧斯爾（Wolfgang Luisser，圖）帶隊，而安帥今日會出席記者會回應風波。
助教代替督操
是日港隊除一班在中國聯賽效力的外流兵，以及東方及深水埗球員因備戰「足總盃」決賽未歸隊外，「新聞人物」莊恩安達臣亦未有到場，代替其帶隊的助教盧斯爾表示：「安達臣今日唔會嚟，但佢編排咗訓練課程，由我同其餘教練團成員負責。」安帥的合約原定明年5月屆滿，早前有傳媒指其已即時離任，不會帶領港隊出戰6月份的世盃外，不過消息未獲足總證實，安帥今日會在何文田足總總部出席記者會，回答有關問題。
中場胡晉銘談及事件，坦言安帥離職傳聞假如屬實，對備戰難免有影響：「體系要啲時間練出嚟，點都會少少影響呢兩場，唯有聽從教練團指示，做好自己。」「晉銘」續稱港隊在安達臣帶領下，成績有目共睹，又表示自己相當欣賞這名挪威籍教練。■■圖、文：李浚湣
人人做記者
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