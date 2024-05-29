港隊開操安達臣未見現身 今日出席記招回應離職風波

助教代替督操

是日港隊除一班在中國聯賽效力的外流兵，以及東方及深水埗球員因備戰「足總盃」決賽未歸隊外，「新聞人物」莊恩安達臣亦未有到場，代替其帶隊的助教盧斯爾表示：「安達臣今日唔會嚟，但佢編排咗訓練課程，由我同其餘教練團成員負責。」安帥的合約原定明年5月屆滿，早前有傳媒指其已即時離任，不會帶領港隊出戰6月份的世盃外，不過消息未獲足總證實，安帥今日會在何文田足總總部出席記者會，回答有關問題。