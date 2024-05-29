法網最後一舞拿度首圈出局

近年傷患纏身的「泥地王」拿度，周一晚在法網男單首圈不敵世界排名第4的沙華列夫，黯然出局。今屆極可能是拿度最後一次出戰法網，這位14屆冠軍完場後獲全場鼓掌致敬，這位西班牙傳奇直言希望於巴黎奧運再踏羅蘭加洛斯場館。

37歲的拿度近年受傷患困擾，時隔一年再戰法網未被列為種子球手，首圈即硬撼4號種子沙華列夫，經過3小時零5分鐘後，拿度以3比6、6比7（5比7）及3比6直落3盤落敗，生涯首次在法網「一輪遊」，亦是這位傳奇歷來116場法網單打，第4次吞敗。

想代表西班牙打埋奧運 今場羅蘭加洛斯主場館全場爆滿，祖高域、施華德及艾卡華斯俱是座上客，比賽結束後全場起立鼓掌，不少觀眾高呼「Rafa」，拿度賽後表示：「我不知道今次是否最後一次在這裏站在你們面前，如果是的話，我真的很享受，我感受到大家的愛，真的很特別。」

曾贏得兩面奧運金牌的拿度希望代表西班牙出戰7月巴黎奧運，但一切要視乎身體情況，不過他坦言出席7月初的溫網機會不大：「以自己現時情況，很難從草地賽後又再回到泥地比賽。」