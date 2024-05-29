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盧比度冧莊最佳教練
■今屆「最佳教練」最後3強各有捧場客，分別是率領理文首奪港超聯的曾昭達、帶領東方打入「足總盃」及銀牌決賽的盧比度，以及復出接掌大埔好評如潮的李志堅。最終盧比度力壓兩位勁敵，連續兩年當選。
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