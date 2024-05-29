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153場！阿輝10年上陣最多
■適逢今季港超聯踏入10周年，大會除向主要贊助商送上致謝獎外，亦特別表揚「港超聯10周年上陣最多球員」，結果效力東方的港隊門將葉鴻輝成為得主。「阿輝」至今在港超聯上陣153場，力壓並列第2的盧均宜及費蘭度（136場），順利贏得殊榮。
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