153場！阿輝10年上陣最多

■適逢今季港超聯踏入10周年，大會除向主要贊助商送上致謝獎外，亦特別表揚「港超聯10周年上陣最多球員」，結果效力東方的港隊門將葉鴻輝成為得主。「阿輝」至今在港超聯上陣153場，力壓並列第2的盧均宜及費蘭度（136場），順利贏得殊榮。