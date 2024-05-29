東方孖寶擸最佳青年球員

今屆「最佳青年球員」之爭激烈，最後4強票數相當接近，最終東方「孖寶」馬希偉（Timmy）及余在言（Jesse）齊齊獲選。

余在言馬希偉好波有回報

東方今季重用年輕球員下，取得聯賽季軍，並打入「足總盃」及銀牌決賽，成績理想，其中余在言演出大獲好評，他直言本季獲得的成就超出預期：「我一直嘅目標就係要不斷進步，踢多啲好波畀球迷睇，好開心嚟到東方可以達成目標。」近日盛傳港隊主教練莊恩安達臣決定離職，在「安帥」手下首度為「大港腳」上陣的Jesse有感而發：「係佢（莊恩安達臣）畀機會我踢港隊，如果佢最後要離隊，我都會祝福佢。」