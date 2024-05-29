東方大埔成選舉大贏家 陳肇鈞膺4料足球先生

適逢今季港超聯來到10周年，今屆香港足球明星選舉頒獎典禮昨晚專程移師至會展舉行。東方及大埔成為選舉「大贏家」，其中大埔中場陳肇鈞（Philip）雖失落「球員之星」，但仍憑取得「香港足球先生」、「香港足球明星11人」、「最受球迷歡迎球星」以及「港超聯最佳港隊球員」，成為「4料足球先生」，可喜可賀！

■圖/文：鄧文滔、李浚湣

陳肇鈞今季表現相當優異，這位中場經常在比賽中扮演「後上殺手」，往往在關鍵時刻為球隊奠勝。Philip在聯賽攻入9球，協助大埔勇奪聯賽第二名，昨晚選舉中除榮獲「最佳11人」、「最受球迷歡迎球星」外，更首度當選全晚焦點「香港足球先生」，成為繼葉鴻輝後，近5屆首位當選足球先生的港將。同時Philip又憑在「亞洲盃」攻入賽事第1,000球，再獲「港超聯最佳港隊球員」一獎，最終成為「4料足球先生」。

屬於今屆頒獎禮最大贏家的Philip，受訪時首先感謝曾經有份幫助及關心自己的人，同時不忘勉勵他們一番：「希望當你哋有一日遇到好難行嘅日子，但都可以同我一樣，有勇氣去面對，喺困難中搵到出口，有信心你哋畀我做得更好。」

勉勵身邊人「喺困難中搵出口」 至於其餘「香港足球明星最佳11人」，馬高斯、米基爾聯同陳肇鈞齊獲「最佳中場」，「最佳門將」由謝家榮奪得，「最佳後衞」則為加比爾、徐宏傑、丹尼爾和高素巴耶夫，而「最佳前鋒」則為艾華頓、安尼亞及巴科爾。最佳教練由東方盧比度連續兩年取得，「球員之星」一獎，則落入東方射手巴科爾手上。