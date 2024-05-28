理文慶功派百萬獎金 李文恩：3線加碼添外援

成軍7年的理文，剛以全季不敗姿態首次捧走港超聯冠軍，球隊昨在九龍灣福臨門舉行慶功晚宴。當中理文會長李文恩提到來季組軍工作，透露正在游說2至3名頂級本地球員加盟，又希望再在前中後3線簽入新外援。

是日慶功晚宴除了全體職球員外，理文會長李文恩、足總主席霍啟山亦有現身，更邀請到人氣女團現場表演，「李生」更即場加碼100萬作冠軍獎金。

正游說頂級本地兵加盟 其中李文恩接受記者訪問時，透露球隊來季為力爭衞冕港超，以及嘗試在亞洲賽獲得佳績，正在游說多名本地頂級球員加盟，盼能在今周落實：「我哋仲想搵2至3個再頂級啲嘅本地球員幫手，都係中後場位置，過去我哋都畀人笑。大家估吓啦，我驚講得太多影響咗佢哋過嚟。因為亞洲賽壓力遠比本地賽事高，之前都曾經聽過球員唔想踢。」

除此之外，「李生」指來季將維持7名外援，除正與安尼亞、保利臣傾談續約外，又表示希望在前中後3線，再增添新援：「初步接觸咗，細節未傾，但已經有目標，準備前中後各一，前鋒歐洲同南美有傾緊，中場、後防就一定係要歐洲人，而後衞我哋就偏好西班牙。」「李生」強調簽新援不會只看履歷，必須要當打：「當然唔係英超搵，但要喺高水平聯賽踢緊正選，好多歐洲聯賽包括西班牙二級聯賽，佢哋水平都唔錯。」而提到集訓安排，「李生」稱球隊會繼續到南韓備戰新賽季。