「三分王」梁瑞昕：有信心接棒
協恩控球後衞梁瑞昕決賽對上林大輝一戰轟入4記三分球，取得全場最高16分，幫助協恩創下Panasonic籃球賽第10冠壯舉，她亦以5球三分奪得賽事「三分王」。
這位中四小將初次亮相本屆賽事，表現相當亮眼，紮實的基本功和控球技術，贏得教練和隊友信任，出場時間佔多數。除了優秀的節奏控制和防守外，梁瑞昕的外投更是準繩，決賽曾多次投入三分為球隊爭氣，更贏得球迷歡呼，「瑞昕」獲獎後亦感到驚喜：「這個獎項是對我個人的鼓勵和肯定，給予了我信心。」對於決賽表現，她認為自己在今屆比賽中有收穫：「尤其是決賽一戰，沒有辜負教練、隊友和所有支持我的人的信任，很開心能為球隊作出貢獻。」
「之後會更放膽進攻」
擔任協恩主力的中六師姐們即將畢業，現就讀中四的梁瑞昕仍有兩年學界籃球生涯等待她，將擔起球隊重任的她對自己充滿自信：「會努力不斷提升自己，亦希望將來能勝任球隊核心的崗位，之後的比賽我會更加放膽進攻，球隊需要我的時候，我會毫不猶豫地站出來！」
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