「三分王」梁瑞昕：有信心接棒

這位中四小將初次亮相本屆賽事，表現相當亮眼，紮實的基本功和控球技術，贏得教練和隊友信任，出場時間佔多數。除了優秀的節奏控制和防守外，梁瑞昕的外投更是準繩，決賽曾多次投入三分為球隊爭氣，更贏得球迷歡呼，「瑞昕」獲獎後亦感到驚喜：「這個獎項是對我個人的鼓勵和肯定，給予了我信心。」對於決賽表現，她認為自己在今屆比賽中有收穫：「尤其是決賽一戰，沒有辜負教練、隊友和所有支持我的人的信任，很開心能為球隊作出貢獻。」