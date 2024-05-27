決賽日氣氛熱爆修頓 協恩第10冠英華4連霸

昨日「Panasonic學界籃球邀請賽」假灣仔修頓場館上演王者之戰，男子組方面，英華書院憑吳委峻攻入18分，以53比43擊敗聖若瑟書院，連續4次奪得賽事冠軍。而女子組方面，協恩中學以38比34險勝林大輝中學，成功實現這項賽事隊史第10冠。■■圖／文：余樂詩、李章杰

協恩險勝林大輝冧莊 「Panasonic學界籃球邀請賽」女子組決賽，林大輝中學和衞冕的協恩中學重演精英賽決賽戲碼，兩軍再度交手，可惜林大輝未能創造「奇迹」，以34比38落敗。

梁瑞昕勁入4球三分 協恩射手甘梓澄三分入網揭開序幕，小將梁瑞昕再添三分入帳，協恩首節領先11比10。第2節，林大輝全面熄火1分未得，協恩半場領先至18比10。

轉邊後林大輝改變策略吹起反攻號角，林大輝的劉伊嵐投入「Answer 3」，加上鄭思睿多次快攻得手及投入關鍵三分球，將比分追近至25比22，其後協恩的黎日瑤命中關鍵底線三分，暫時擊退林大輝反擊氣勢。

第4節最後不足1分鐘，林大輝仍落後5分，廖詠琪和鄭思睿「大心臟」雙雙突破得分，到最後19秒追至32比34，但協恩梁瑞昕和黎日瑤成功把握罰球機會，最後以38比34險勝，奪下隊史第10個Panasonic冠軍。

協恩中四的梁瑞昕首次亮相就打出身價，全場狂轟4記三分，交出全隊最高的16分，黎日瑤和黃雅婷各取得8分和7分。林大輝中學的鄭思睿和隊長廖詠琪分別取得11分和10分。