體育

東方反勝振聲威

（東方圖片） （東方圖片）
（東方圖片）
東方贏波迎「足總盃」！煞科日其中一仗均業北區對東方，東方憑黃皓雋完場前的入球，以2比1反勝北區，以一場勝仗迎接「足總盃」決賽。賽後巴科爾以17個聯賽入球，與理文安尼亞齊膺「神射手」，並從「波士」游永強手中接過獎座。
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