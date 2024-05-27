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晉峰「阿井」100場
（晉峰圖片）
煞科日晉峰（圖左）在青衣運動場主場出擊，可惜以0比1不敵由李小恆一箭定江山的冠忠南區，以包尾完成賽季。今場亦是隊長鄭璟昊代表「粉紅兵團」第100次上陣，獲晉峰會長黃俊雄、總教練何信賢向他頒發特別版球衣，以答謝「阿井」多年以來的貢獻。
（晉峰圖片）
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